Російські бомбардувальники вторглися в зону ППО штатів над Аляскою - ЗМІ

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Washington Free Beacon.

Інцидент стався 22 квітня. Американські винищувачі для перехоплення бомбардувальників в повітря не піднімалися.

Вторгнення Ту-95 (з кодифікації НАТО, Bears — «Ведмеді») в зону ППО США стало першим подібним випадком в нинішньому році.

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Минулого року, за даними представника Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD) капітана Джеффа Девіса, було зафіксовано шість випадків, коли для перехоплення російських бомбардувальників в повітря піднімалися американські чи канадські винищувачі, а також не менше 10 епізодів, коли літаки російської Дальньої авіації вторгалися в зону ППО.