У Польщі відбулися зіткнення між футбольними фанатами та поліцією через вбивство під час матчу

Приблизно 200 футбольних фанатів напали на співробітників правопорядку у польському місті Кнуруве після того, як поліцейські застрелили вболівальника під час матчу між командою Конкордія (міста Кнурова) і Рух (Радзенкув), що проходив у суботу, 2 травня.

#Knurów: Doszło do kolejnych starć z policją, pod szpitalem, w którym zmarł kibic ZDJĘCIA http://t.co/fpnzkKtRgBpic.twitter.com/VkK3gPNvqS — Dziennik Zachodni (@zachodni) May 3, 2015

Про це повідомляє DT.ua із посиланням на Reuters.

Фанати почали кидати на поле петарди під час гри і рефері зупинив гру. Близько 50 місцевих фанатів вибігли на поле, щоб влаштувати бійку з уболівальниками команди-гостя. Поліція спробувала не допустити зіткнення.

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Для цього поліцейські застосували силу і, зокрема, відкрили по хуліганам стрілянину гумовими кулями.

Один з них отримав поранення в шию і був госпіталізований. Однак лікарям не вдалося врятувати його життя. Потім група з 200 осіб влаштувала бійку з поліцейськими, які охороняли лікарню.

Як повідомляє польський телеканал TVN 24, 14 співробітників правоохоронних органів отримали поранення. Також представник поліції зазначив, що протягом ночі були затримані шестеро "найбільш агресивних нападників".