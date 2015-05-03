У Польщі відбулися зіткнення між футбольними фанатами та поліцією через вбивство під час матчу

17:43, 03 травня 2015
Світ
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Під час сутичок 14 співробітників правоохоронних органів отримали поранення. 

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Приблизно 200 футбольних фанатів напали на співробітників правопорядку у польському місті Кнуруве після того, як поліцейські застрелили вболівальника під час матчу між командою Конкордія (міста Кнурова) і Рух (Радзенкув), що проходив у суботу, 2 травня.

Про це повідомляє DT.ua із посиланням на Reuters.

Фанати почали кидати на поле петарди під час гри і рефері зупинив гру. Близько 50 місцевих фанатів вибігли на поле, щоб влаштувати бійку з уболівальниками команди-гостя. Поліція спробувала не допустити зіткнення.

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Для цього поліцейські застосували силу і, зокрема, відкрили по хуліганам стрілянину гумовими кулями.

Один з них отримав поранення в шию і був госпіталізований. Однак лікарям не вдалося врятувати його життя. Потім група з 200 осіб влаштувала бійку з поліцейськими, які охороняли лікарню.

Як повідомляє польський телеканал TVN 24, 14 співробітників правоохоронних органів отримали поранення. Також представник поліції зазначив, що протягом ночі були затримані шестеро "найбільш агресивних нападників".

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