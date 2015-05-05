У Газі біля штаб-квартири ХАМАС стався вибух

Раніше радикальні ісламісти-салафіти, які називають себе прихильниками "Ісламської держави", опублікували заклик з вимогою відпустити на свободу їхніх однодумців, заарештованих радикальним палестинським рухом ХАМА, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.С.

Також автори звернення пригрозили, що якщо заарештовані не будуть звільнені протягом 72 годин, то бойовики будуть готові діяти проти обраних цілей. Вибухом було пошкоджено огорожу будівлі

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Поки не ясно, чи є зв'язок між вибухом і поставленим радикальними ісламістами ульиматумом.

У квітні був арештований один з лідерів салафітів в Газі за звинуваченням у підтримці угрупування "Ісламська держава".