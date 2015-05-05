Російський танк ледь не розчавив журналістів під час репетиції параду у Москві

Про це повідомляє польський телеканал TVN24, кореспондент якого був у цій групі журналістів.

"У понеділок на Червоній площі у Москві відбулася передостання репетиція перед найбільшим у сучасній історії Росії парадом. Не обійшлося без проколу. Один із танків мав невеличку аварію та мало не в'їхав у групу журналістів", - відзначає телеканал, котрий теж опублікував відео інциденту.

На щастя, ніхто з журналістів не постраждав.

Автор сюжету також відзначив, що більшість світових лідерів вирішила проігнорувати російський парад у Москві через агресію Росії проти України.

Читайте такожГрібаускайте: ізоляція Росії 9 травня буде очевидноюВін також зауважив, що частина російських військових будуть марширувати Червоною площею з таким же обмундируванням, в якому вони були під час захоплення Криму у березні минулого року та діяли на Донбасі.

"Дефіляда з нагоди 70 річниці перемоги над фашизмом має бути демонстрацією російської сили. У ній візьмуть участь близько 200 машин,150 літаків та гвинтокрилів, які мають пролетіти на Червоною площею та 16 тисяч військових. Не лише російських",- відзначає телеканал.