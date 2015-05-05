Напередодні кінофестивалю в Каннах пограбували ювелірний магазин

Чотири грабіжники, обличчя яких були закриті масками, увірвалися в магазин близько 11:00 за місцевим часом, передає meduza.io. Погрожуючи зброєю, вони забрали ювелірні вироби, виставлені у вітринах, і зникли.

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Вартість викрадених коштовностей поки не повідомляється.

Магазин Картьє на набережній Круазетт в Каннах пограбований за 8 днів до початку міжнародного кінофестивалю.

У 2013 році під час Каннського фестивалю з готелю на набережній Круазетт були вкрадені ювелірні прикраси Chopard, які одягали кінозірки, на загальну суму мільйон євро. У липні того ж року із виставки-продажу ювелірної компанії Leviev, що проходила в готелі Carlton в Каннах, були викрадені прикраси загальною вартістю 100 млн євро. Розкрити пограбування досі не вдалося.

Після пограбувань 2013 року, як повідомлялося, заходи безпеки на набережній Круазетт, де розташовані магазини найвідоміших у світі виробників товарів класу люкс, були посилені.