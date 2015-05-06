У Росії увічнили "зелених чоловічків" (фото)

Двометрова скульптура російського "зеленого чоловічка" була встановлена в місті Білогірськ навпроти будівлі адміністрації.

Як пишуть місцеві ЗМІ, обличчя військового не приховане маскою, на відміну від "зелених чоловічків", які в минулому році брали участь в окупації Криму.

На створення пам'ятника витратили близько 1 мільйона 300 тисяч рублів – це майже 26 тисяч доларів.

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Раніше повідомлялося, що комітет Європарламенту схвалив проект резолюції щодо активізації санкцій ЄС проти Росії. Депутати висловили заклопотаність у зв'язку з переслідуванням кримських татар на півострові, яке почалося після окупації Криму, а також через тиск Росії на східному кордоні ЄС.