В Австрії зіштовхнулися два пасажирські потяги, є загиблі

Один з машиністів знаходиться в критичному стані, повідомляє Le Figaro. За даними ЗМІ, машиніст загинув відразу після того, як його витягли з-під уламків.

Зіткнення сталося неподалік від Граца — другого за величиною міста в країні. За попередніми даними, причина аварії полягає в тому, що один з машиністів не відреагував на сигнал, що забороняє проїзд.

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Загальна кількість пасажирів поїздів не називається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині 5 травня зупинилися пасажирські потяги через страйк залізничників. Триватиме страйк тиждень - до наступного понеділка, і стане одним з найдовших у країні.