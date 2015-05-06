В Австрії зіштовхнулися два пасажирські потяги, є загиблі
15:47, 06 травня 2015Світ
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На території Австрії зіштовхнулися два приміських потяги, у результаті лобового зіткнення важко постраждали 10 осіб.
REUTERS
Один з машиністів знаходиться в критичному стані, повідомляє Le Figaro. За даними ЗМІ, машиніст загинув відразу після того, як його витягли з-під уламків.
Зіткнення сталося неподалік від Граца — другого за величиною міста в країні. За попередніми даними, причина аварії полягає в тому, що один з машиністів не відреагував на сигнал, що забороняє проїзд.
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Загальна кількість пасажирів поїздів не називається.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині 5 травня зупинилися пасажирські потяги через страйк залізничників. Триватиме страйк тиждень - до наступного понеділка, і стане одним з найдовших у країні.
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