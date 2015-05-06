У Пентагоні підтверджують ймовірність підготовки Росією нового наступу на Донбасі

Про це Картер говорив на слуханнях у Сенатському комітеті з питань асигнувань, передає Голос Америки.

«Генерал Брідлав правий. Є усі ознаки того, що сепаратисти на Сході України, яких без сумніву підтримує Росія, готуються до нового раунду військових дій, які суперечать Мінській угоді. І ми підтримуємо Україну оборонним озброєнням», - сказав міністр Картер у середу, 6 травня, під час слухань у Сенаті.

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