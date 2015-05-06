У Пентагоні підтверджують ймовірність підготовки Росією нового наступу на Донбасі
22:26, 06 травня 2015Світ
3670 0
Міністр оборони США Ештон Картер підтвердив повідомлення головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлава про високу ймовірність підготовки російськими військами до нового наступу на Донбасі.
REUTERS
Про це Картер говорив на слуханнях у Сенатському комітеті з питань асигнувань, передає Голос Америки.
«Генерал Брідлав правий. Є усі ознаки того, що сепаратисти на Сході України, яких без сумніву підтримує Росія, готуються до нового раунду військових дій, які суперечать Мінській угоді. І ми підтримуємо Україну оборонним озброєнням», - сказав міністр Картер у середу, 6 травня, під час слухань у Сенаті.
Читайте такожУ НАТО заявили, що РФ використовує "режим тиші" для перегрупування військ і можливого наступу
1 травня головнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал Філіп Брідлав заявив, що Росія використовує затишок на Донбасі для перегрупування своїх військ для можливого подальшого наступу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter