"Хірург" підтвердив, що "Нічні вовки" отримали мільйони рублів із бюджету Росії

У фрагменті інтерв'ю керівника байк-клубу Олександра "Хірурга" Залдостанована офіційному веб-сайті сказано, що "Нічні вовки" дійсно виграли кілька грантів, пише Еспресо.TV.

При цьому Залдостанов підкреслив, що байкери отримують ці гроші відкрито і прозоро. "А якщо говорити про суми, то скажу прямо - недостатньо виділяють, треба більше", - додав він.

Ватажок "Нічних вовків" підкресллює, що до того, як виграти урядові гранти, байк-клуб 25 років існував без жодних вливань з боку держави.

Навальний опублікував розслідування, присвячене бюджетним грантам для "Нічних вовків", 5 травня. З нього випливало, що за останні два роки байк-клуб і наближені близькі до нього структури отримали з державного бюджету 56 млн рублів.

Читайте такожПутінські байкери вирішили судитися з Німеччиною

Плани байкерів цього клубу проїхати через цілу Європу до Берліна з мотопробігом до 70-річчя перемоги СРСР у Другій світовій війні викликали спротив громадськості у країнах ЄС.

Польща заборонила в'їзд російським байкерам з клубу "Нічні вовки", а МЗС Німеччини відкликав видані їм шенгенські візи.