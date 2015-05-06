"Хірург" підтвердив, що "Нічні вовки" отримали мільйони рублів із бюджету Росії
Російський байк-клуб "Нічні вовки" підтвердив інформацію про те, що отримав з російського бюджету 56 млн рублів, про які раніше заявляв опозиціонер Олексій Навальний
У фрагменті інтерв'ю керівника байк-клубу Олександра "Хірурга" Залдостанована офіційному веб-сайті сказано, що "Нічні вовки" дійсно виграли кілька грантів, пише Еспресо.TV.
При цьому Залдостанов підкреслив, що байкери отримують ці гроші відкрито і прозоро. "А якщо говорити про суми, то скажу прямо - недостатньо виділяють, треба більше", - додав він.
Ватажок "Нічних вовків" підкресллює, що до того, як виграти урядові гранти, байк-клуб 25 років існував без жодних вливань з боку держави.
Навальний опублікував розслідування, присвячене бюджетним грантам для "Нічних вовків", 5 травня. З нього випливало, що за останні два роки байк-клуб і наближені близькі до нього структури отримали з державного бюджету 56 млн рублів.
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Плани байкерів цього клубу проїхати через цілу Європу до Берліна з мотопробігом до 70-річчя перемоги СРСР у Другій світовій війні викликали спротив громадськості у країнах ЄС.
Польща заборонила в'їзд російським байкерам з клубу "Нічні вовки", а МЗС Німеччини відкликав видані їм шенгенські візи.