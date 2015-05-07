У США зійшов з рейок і загорівся потяг з нафтою

Як повідомили в надзвичайній службі Округу Уеллс, аварія сталася в районі селища Хеймдал, повідомляє ТАСС.

З невідомої причини потяг зійшов з рейок і десять його цистерн з нафтою загорілися. В результаті НП ніхто не постраждав.

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Місцева влада в цілях обережності евакуювала всіх 35 жителів Хеймдала. Пожежні служби ще тільки прибувають до місця аварії, над яким в даний час піднімається густий і чорний стовп диму.