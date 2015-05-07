У трьох країнах Африки від Еболи загинули понад 11 тисяч осіб

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, передають РИА Новости. Згідно зі статистикою ВООЗ, від захворювання загинуло 11 тис. 7 осіб, заражених налічується вже 26 тис. 626 осіб.

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Спалах геморагічної лихоманки Ебола почався в Західній Африці в лютому 2014 року. Більше інших країн від вірусу постраждали Гвінея, Ліберія і Сьєрра-Леоне. Останнім часом випадки нових захворювань у низці регіонів значно скоротилися, що дозволяє говорити про те, що епідемія пішла на спад.

Лихоманка Ебола - гостра вірусна хвороба, що має високу ступінь зараження, характеризується важким перебігом, високою смертністю і розвитком геморагічного синдрому (схильність до шкірної геморагії і кровоточивість слизових оболонок). Коефіцієнт летальності лихоманки доходить до 90%. Спалахи лихоманки Ебола відбуваються в основному у віддалених селах Центральної і Західної Африки, біля вологих тропічних лісів.