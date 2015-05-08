Консервативна партія Великобританії лідирує на виборах - екзит-поли

Як свідчать неофіційні дані єдиного екзит-полу, підготовленого трьома провідними телеканалами країни, консерватори на чолі з прем'єр-міністром Девідом Кемероном отримали 316 місць у новому парламенті, пише ТАСС.

На другому місці йде Лейбористська партія, яка завоювала 239 депутатських мандатів. У Шотландської національної партії 58 місць у Палаті громад парламенту нового скликання, у партії Ліберальні демократи - 10 місць, у Незалежній партії Сполученого Королівства - 2 місця.

Читайте такожУ Британії стартували загальні вибори (фото)

Водночас кількість місць, завойованих консерваторами, набагато перевищила проводені протягом останніх тижнів опитування громадської думки, які давали правлячій партії близько 280 депутатських мандатів.

Якщо ці результати підтвердяться, то консерватори теоретично зможуть знову, як і п'ять років тому, створити коаліцію з ліберальними демократами.