У Пакистані при падінні вертольота загинули іноземні дипломати

12:19, 08 травня 2015
Світ
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Внаслідок авіакатастрофи вертольота Мі-17 в Пакистані загинули кілька іноземних дипломатів, в тому числі посли Норвегії та Філіппін.

REUTERS

Крім них загинули дружини послів Малайзії та Індонезії в Пакистані, передає Бі-бі-сі.

Представник пакистанської армії повідомив про загибель шести людей - також загинули обидва пілоти вертольота.

Ще п'ять осіб отримали серйозні травми. Серед постраждалих - посли Польщі та Голландії.

Аварія сталася на північному сході країни. За попередніми даними, вертоліт здійснив жорстку посадку, після чого загорівся.

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