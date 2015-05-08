У Пакистані при падінні вертольота загинули іноземні дипломати
12:19, 08 травня 2015Світ
218 0
Внаслідок авіакатастрофи вертольота Мі-17 в Пакистані загинули кілька іноземних дипломатів, в тому числі посли Норвегії та Філіппін.
REUTERS
Крім них загинули дружини послів Малайзії та Індонезії в Пакистані, передає Бі-бі-сі.
Представник пакистанської армії повідомив про загибель шести людей - також загинули обидва пілоти вертольота.
Ще п'ять осіб отримали серйозні травми. Серед постраждалих - посли Польщі та Голландії.
Аварія сталася на північному сході країни. За попередніми даними, вертоліт здійснив жорстку посадку, після чого загорівся.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter