Македонська поліція веде бої з невідомими диверсантами на бронетехніці

Група потрапила в Македонію з сусідньої країни, яка поки не називається. Її метою були напади на держустанови, сказав представник відомства Іво Котевські, якого цитує російська служба Бі-Бі-Сі.

Нападники використовували бронетехніку, автоматичну зброю і вибухівку. Чотири поліцейських серйозно поранені під час нападу.

Частина міста Куманово зараз оточена поліцією.

Місцева преса пише, що угруповання із понад 10 осіб кілька днів тому перетнуло державний кордон Македонії, повідомляє Євроньюс. Також журналісти повідомляють про 15 поранених правоохоронців, за непідтвердженими даними, одна людина загинула.

Влада вважає, що за нападом стоять косовські албанці, які хочуть дестабілізувати ситуацію в країні. Минулого місяця кілька озброєних людей у формі Армії визволення Косово, яка вже припинила своє існування, захопили в заручники поліцейських.

30% населення Македонії - етнічні албанці. Деякі з них скаржаться на утиски з боку слов'янської більшості.