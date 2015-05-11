Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,6
08:19, 11 травня 2015Світ
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Землетрус магнітудою 5,6 стався в Тихому океані біля берегів Японії.
У Тихому океані стався землетрус
Про це повідомила Геологічна служба США, передає ТАСС.
Епіцентр землетрусу розташовувався недалеко від острова Хатидзьо, а осередок залягав на глибині 18 км під морським дном. Про загрозу цунамі не повідомлялося.
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
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Раніше повідомлялося, що землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі 25 квітня. Після нього були зафіксовані близько 90 повторних поштовхів магнітудою від 3,2 до 6,9. Підземні поштовхи в країні з населенням близько 20 мільйонів людей повністю зруйнували понад 288 тисяч житлових будинків, ще понад 254 тисячі були пошкоджені.
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