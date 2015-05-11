Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,6

Про це повідомила Геологічна служба США, передає ТАСС.

Епіцентр землетрусу розташовувався недалеко від острова Хатидзьо, а осередок залягав на глибині 18 км під морським дном. Про загрозу цунамі не повідомлялося.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Читайте такожВлада Непалу пообіцяла за два роки відновити зруйновану інфраструктуру

Раніше повідомлялося, що землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі 25 квітня. Після нього були зафіксовані близько 90 повторних поштовхів магнітудою від 3,2 до 6,9. Підземні поштовхи в країні з населенням близько 20 мільйонів людей повністю зруйнували понад 288 тисяч житлових будинків, ще понад 254 тисячі були пошкоджені.