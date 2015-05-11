На Японію насувається супертайфун з Філіппін (відео)

Як передає Gazeta.ru на Філіппінах тайфун "Ноул" відрізав провінції Кагаян і Ісабела. Там відключено електрику, існує небезпека повеней та зсувів.

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У департаменті морської погоди Філіппін відзначають, що були евакуйовані як мінімум 10 тисяч осіб. Крім того, через тайфун скасовано авіарейси, припинено поромне сполучення.

Двоє жителів філіппінській провінції Кагаян вже стали першими жертвами супертайфуну.