Південна Корея непокоїться через успіхи КНДР у розробці нового підводного човна

У Сеулі вважають, що Північна Корея може прийняти підводний човен на озброєння протягом менш ніж п'яти років. Міністерство оборони Південної Кореї вважає, що це порушить баланс сил на півострові, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Заява Південної Кореї прозвучала на тлі звіту північнокорейських ЗМІ про успішний випробувальний запуск балістичної ракети з-під води. Повідомлення супроводжувалися фотографіями лідера КНДР Кім Чен Ина на підводному човні.

Читайте такожКНДР пригрозила стріляти без попередження по кораблях Південної Кореї

У Сеулі заявили, що вважають фотографії справжніми, у зв'язку з чим не виключають, що розробка Пхеньяном власного підводного човна йде швидше, ніж очікувалося.