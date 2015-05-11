У Балтійському морі стартували масштабні військові навчання

У них візьмуть участь 20 військових кораблів і три міжнародних штаби. Зазвичай в цих навчаннях беруть участь ВМС Балтійських країн і кораблі ескадри військових судів Балтійських країн BALTRON. Про це повідомляє delfi.lt.

В цьому році навчання набули більш великий масштаб - у них також візьмуть участь і Перша об'єднана група мінних тральщиків постійної готовності НАТО, повідомило литовське міністерство оборони.

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Навчаннями будуть керувати ВМС Литви. В цілому в них візьмуть 20 військових суден і катерів з восьми країн: Бельгії, Естонії, Сполученого Королівства, Латвії, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Німеччини, а також Команда підводних дій ВМС Литви і два літаки ВПС Литви.

Ці навчання проводяться з 2008 року, за принципом ротації вони організовуються ВМС Литви, Латвії та Естонії.