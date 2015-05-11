Президент Франції прибув на Кубу вперше за 100 років

Як очікується, в Гавані Олланд зустрінеться з президентом Куби Раулем Кастро. Олланд у подорожі на Кубу супроводжує делегація з 20 представників французького бізнесу. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Президент Франції став першим лідером Заходу, який приїхав з офіційним візитом на Кубу після оголошення в грудні минулого року про відновлення дипломатичних відносин між Гаваною і Вашингтоном.

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У неділю кубинський президент провів офіційну зустріч у Ватикані з папою римським Франциском і подякував йому за допомогу у відновленні відносин між Кубою та США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама на Саміті Америк виступив за скасування санкцій проти Куби. У той же час Обама підкреслив, що для всього американського континенту настав "поворотний момент".