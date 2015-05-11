ЗМІ: Франція думає продавати Китаю побудовані для Росії "Містралі"

Франція може продати Китаю побудовані для Росії вертольотоносці типу «Містраль». Це може статися під час відвідування 9-15 травня групою кораблів Військово-морського флоту Франції порту Шанхая. Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Want China Times і китайське видання Duowei News.

В офіційному мікроблозі Військово-морського флоту Народно-визвольної армії Китаю йдеться, що група ВМФ Франції, яка прибула в шанхайський порт, складається з двох військових кораблів - Dixmude (десантний корабель типу Містраль) і Aconit (фрегат класу Лафайєт). Вертольотоносець типу «Містраль» вперше відвідає китайський порт, зазначається в статті.

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Також Франція розглядає можливість продажу побудованих для Росії «Містралів» іншим країнам. В якості потенційних покупців розглядається Китай, Бразилія, Канада, Єгипет і Індія.

"Навіть при тому, що у Китаю вже є плани розробити власний універсальний десантний корабель, країна може придбати вертольотоносці Владивосток і Севастополь, щоб потім їх скопіювати", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що Франція може затопити побудовані для Російської Федерації «Містралі». Париж розглядає такий варіант при розірванні контракту у разі відмови від їх поставки.