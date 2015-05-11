ЗМІ: Франція думає продавати Китаю побудовані для Росії "Містралі"
Франція розглядає можливість продажу побудованих для Росії «Містралів» іншим країнам.
Франція може продати Китаю побудовані для Росії вертольотоносці типу «Містраль». Це може статися під час відвідування 9-15 травня групою кораблів Військово-морського флоту Франції порту Шанхая. Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Want China Times і китайське видання Duowei News.
В офіційному мікроблозі Військово-морського флоту Народно-визвольної армії Китаю йдеться, що група ВМФ Франції, яка прибула в шанхайський порт, складається з двох військових кораблів - Dixmude (десантний корабель типу Містраль) і Aconit (фрегат класу Лафайєт). Вертольотоносець типу «Містраль» вперше відвідає китайський порт, зазначається в статті.
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Також Франція розглядає можливість продажу побудованих для Росії «Містралів» іншим країнам. В якості потенційних покупців розглядається Китай, Бразилія, Канада, Єгипет і Індія.
"Навіть при тому, що у Китаю вже є плани розробити власний універсальний десантний корабель, країна може придбати вертольотоносці Владивосток і Севастополь, щоб потім їх скопіювати", - пише видання.
Раніше повідомлялося, що Франція може затопити побудовані для Російської Федерації «Містралі». Париж розглядає такий варіант при розірванні контракту у разі відмови від їх поставки.