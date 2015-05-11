ООН звинувачує США у надмірному застосуванні сили поліцією

У той же час на засіданні ради ООН з прав людини в Женеві представники США визнали, що в країні існує проблема надмірного застосування сили з боку співробітників правоохоронних органів, повідомляє Російська служба ВВС.

Однак, за їх словами, у силових структур США достатньо повноважень, щоб залучати поліцейських до відповідальності за необґрунтоване застосування сили.

Читайте такожГенпрокурор США заявила про початок розслідування дій поліції у Балтиморі

У п'ятницю генеральний прокурор США оголосила про те, що міністерство юстиції почало розслідування відносно поліцейського управління Балтімора після заворушень у місті, приводом до яких стала смерть чорношкірого американця Фредді Грея. Він отримав серйозні і до цих пір не пояснені травми шиї під час затримання поліцією, після чого помер у лікарні.

Посол США в ООН, виступаючи в понеділок в Женеві, заявив, що Америка "не претендує на безгрішність", але в цілому пишається своїми досягненнями в галузі захисту прав людини.

Рада ООН з прав людини в понеділок обговорює стан справ у цій області в США. В ході цієї процедури держави звітують перед радою про вжиті заходи для поліпшення ситуації. Така процедура стосовно кожної з 192, що входять в ООН, держав проводиться раз у чотири роки.