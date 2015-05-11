У вівторок Керрі обговорить Україну з Путіним і Лавровим - Держдеп

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

"Держсекретар США Джон Керрі 11 травня відправиться до Сочі, де 12 травня він зустрінеться з президентом РФ Путіним, міністром закордонних справ Лавровим та іншими російськими офіційними особами, щоб обговорити повний спектр двосторонніх та регіональних питань, включаючи Іран, Сирію та Україну", - йдеться в повідомленні.

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Як підкреслили в Держдепі, цей візит є "частиною постійних зусиль США щодо підтримки прямих контактів з високопоставленими російськими чиновниками та донесення чітких поглядів США".

Після цього Керрі вирушить до Туреччини для консультацій із союзниками та партнерами на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, запланованій на 13 травня.