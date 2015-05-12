Досі не встановлено зв'язок з 12 громадянами України в Непалі - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник прес-секретаря МЗС України Олена Ващенко.

"На даний час 12 українців в Непалі не вийшли на зв'язок", - сказала вона.

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Ващенко також повідомила, що після повідомлення про повторний землетрус в Непалі МЗС України перевіряє інформацію про українських громадян, які могли постраждати.

Як повідомляв УНІАН, жертвами землетрусу в Непалі 25 квітня стали понад 7,7 тис. осіб. Ще понад 16 тис. постраждали.

Сьогодні, 12 травня, в Непалі зафіксували нові підземні поштовхи магнітудою 7,1.