Досі не встановлено зв'язок з 12 громадянами України в Непалі - МЗС
14:24, 12 травня 2015Світ
61 0
На даний час не встановлений зв'язок з 12 громадянами України в Непалі.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник прес-секретаря МЗС України Олена Ващенко.
"На даний час 12 українців в Непалі не вийшли на зв'язок", - сказала вона.
Читайте такожВлада Непалу пообіцяли за два роки відновити зруйновану інфраструктуру
Ващенко також повідомила, що після повідомлення про повторний землетрус в Непалі МЗС України перевіряє інформацію про українських громадян, які могли постраждати.
Як повідомляв УНІАН, жертвами землетрусу в Непалі 25 квітня стали понад 7,7 тис. осіб. Ще понад 16 тис. постраждали.
Сьогодні, 12 травня, в Непалі зафіксували нові підземні поштовхи магнітудою 7,1.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter