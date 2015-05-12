Московська поліція зняла оголошення про розшук "заступника міністра оборони" ДНР

В розділі «Увага! Розшук!» говорилося, що його шукають за звинуваченням у шахрайстві. На це у своєму блозі звернув увагу журналіст Андрій Мальгін у понеділок, 11 травня, пише Дождь.

На даний момент сторінка з інформацією про розшук Великородного вилучена, однак вона все ще доступна в кеші Яндекса і Google. На ній говорилося, що він ховається від слідства і звинувачується у скоєнні злочину за ст. 159 ч. 3 Кримінального кодексу Росії (шахрайство, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі або яке спричинило позбавлення громадянина права на житлове приміщення).

Читайте такожОдного з ватажків "ДНР" у Москві розшукують за шахрайствоМальгін наводить офіційний сайт "ради міністрів" і "народної ради" "ДНР". У записі від 15 лютого говориться, що Великородний взяв участь у мітингу, який був присвячений річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Якщо вказати прізвище заступника міністра оборони "ДНР" на сайті, то останнє повідомлення, де він згадується, датована 11 травня. У матеріалі наведено фільм, в якому він ділиться своїми враженнями про проведений в Донецьку парад на День Перемоги.

У прес-службі МВС Дождю не змогли оперативно прокоментувати інформацію про видалення повідомлення.

1 квітня в Санкт-Петербурзі заарештували колишнього "міністра" "ЛНР" Олега Бугрова, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі.