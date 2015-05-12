У Косово розбився вертоліт місії ЄС

18:14, 12 травня 2015
Світ
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У Косово в аеропорту Приштини розбився вертоліт місії Євросоюзу.

REUTERS

Про це повідомляє сербська телерадіокомпанія B92 з посиланням на Reuters, передає "ЄвроПравда". В результаті падіння постраждали кілька людей.

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"Вертоліт місії EULEX розбився в аеропорту Приштини... Є кілька поранених, інформація уточнюється", - сказав представник НАТО.

Як повідомили агентству Beta в аеропорту Приштини, поранені три або чотири учасники місії.

Повідомляється, що аеропорт Приштини після інциденту закрили. В даний час проводиться розслідування причин аварії.

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