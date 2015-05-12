14 друкарень відмовилися надрукувати доповідь Нємцова "Путін. Війна"

Про це повідомляє РБК з посиланням на активіста Всеволода Чагаєва, який займався публікацією дослідження.

За його словами, 10 друкарень в Москві і Підмосков'ї відразу відмовилися друкувати доповідь, ще чотири друкарні спочатку погодилися і взяли гроші, але потім вирішили не приймати замовлення. Через це колеги Нємцова місяць не могли надрукувати доповідь про роль Росії у війні в Україні.

Московське друкарське бюро "Маяк" зверталося в п'ять друкарень з пропозицією надрукувати доповідь, розповіла його директор Агата Чачко. За її словами, представники всіх друкарень відмовлялися братися за роботу, щойно бачили макет матеріалу.

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"Їх влаштовували терміни і гроші, але не влаштовував зміст. На моїй пам'яті це перший випадок", — каже Чачко.

Доповідь "Путін. Війна" врешті була надрукована мінімальним тиражем (2 тисячі примірників) за кілька днів до її презентації.

"Ми знайшли дружню друкарню, яка погодилася надрукувати доповідь без договору і за умови не згадувати їх назву", — повідомив Чагаєв.