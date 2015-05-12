14 друкарень відмовилися надрукувати доповідь Нємцова "Путін. Війна"
Доповідь Бориса Нємцова "Путін. Війна" погодилася надрукувати лише одна друкарня, але на умовах анонімності. При цьому 14 друкарень відмовилися взятися за роботу, щойно бачили макет матеріалу.
Про це повідомляє РБК з посиланням на активіста Всеволода Чагаєва, який займався публікацією дослідження.
За його словами, 10 друкарень в Москві і Підмосков'ї відразу відмовилися друкувати доповідь, ще чотири друкарні спочатку погодилися і взяли гроші, але потім вирішили не приймати замовлення. Через це колеги Нємцова місяць не могли надрукувати доповідь про роль Росії у війні в Україні.
Московське друкарське бюро "Маяк" зверталося в п'ять друкарень з пропозицією надрукувати доповідь, розповіла його директор Агата Чачко. За її словами, представники всіх друкарень відмовлялися братися за роботу, щойно бачили макет матеріалу.
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"Їх влаштовували терміни і гроші, але не влаштовував зміст. На моїй пам'яті це перший випадок", — каже Чачко.
Доповідь "Путін. Війна" врешті була надрукована мінімальним тиражем (2 тисячі примірників) за кілька днів до її презентації.
"Ми знайшли дружню друкарню, яка погодилася надрукувати доповідь без договору і за умови не згадувати їх назву", — повідомив Чагаєв.