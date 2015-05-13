Кількість жертв нового землетрусу в Непалі зросла до 57 осіб

Жертвами статі 57 чоловік. При землетрусі 1 129 осіб отримали поранення? повідомляє Дождь.

Менш ніж через годину після першого підземного поштовху повідомили про двох нових поштовхи магнітудою 5 і 6,3.

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Раніше, 25 квітня, в Непалі сталося саме сильний і руйнівний землетрус більше ніж за 80 років. Кількість загиблих сягає вісім з половиною тисяч осіб.

Понад 17 тисяч осіб постраждали внаслідок землетрусу.

За останніми даними, стихія повністю зруйнувала 191 тисячу будинків, ще 175 тисяч будинків були пошкоджені.