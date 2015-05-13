Кількість жертв нового землетрусу в Непалі зросла до 57 осіб
00:15, 13 травня 2015Світ
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Новий потужний землетрус магнітудою 7,4 стався в Непалі 12 травня.
REUTERS
Жертвами статі 57 чоловік. При землетрусі 1 129 осіб отримали поранення? повідомляє Дождь.
Менш ніж через годину після першого підземного поштовху повідомили про двох нових поштовхи магнітудою 5 і 6,3.
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Раніше, 25 квітня, в Непалі сталося саме сильний і руйнівний землетрус більше ніж за 80 років. Кількість загиблих сягає вісім з половиною тисяч осіб.
Понад 17 тисяч осіб постраждали внаслідок землетрусу.
За останніми даними, стихія повністю зруйнувала 191 тисячу будинків, ще 175 тисяч будинків були пошкоджені.
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