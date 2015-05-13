У Кремлі кажуть, що Керрі і Лавров не обговорювали "нормандський формат"

З такою оцінкою зустрічі, яка відбувалася в Сочі й тривала близько 4 годин, виступив помічник президента Росії Юрій Ушаков, повідомляє РБК.

"Це, звичайно, не прорив, але це все-таки прояв перших ознак розуміння того, що дві великі країни все-таки повинні повернутися до нормальної співпраці", - сказав Ушаков.

За його словами, Росія розцінює контакт, що відбувся у вівторок, "як дуже корисний, потрібний і позитивний".

Ушаков зазначив, що під час зустрічі сторони обмінялися думками з усіх ключових питань світового порядку денного: Близького Сходу, Ірану, Сирії, "Ісламської держави".

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Українська тематика, за його словами, обговорювалася дуже докладно, в тому числі у варіанті більш щільної спільної роботи США та Росії. При цьому можливості підключення США до "нормандського формату", за словами Ушакова, не торкалися.

Крім того, Путін роз'яснив Керрі позицію Росії щодо розміщення миротворців в Україні, сказав помічник президента РФ.