Великобританія стане найнаселенішою країною ЄС до 2060 року

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Le Figaro.

Згідно з дослідженням, проведеним Єврокомісією, через 45 років чисельність населення Великобританія досягне позначки 80,1 млн осіб. У 2014 році цей показник становив 64,1 млн.

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У Німеччині до 2060 року кількість жителів має скоротитися до 70,8 млн осіб, у Франції — збільшитися на 10 млн осіб (з 65,7 млн до 75,7 млн), а загальна чисельність населення ЄС досягне 523 млн осіб (зараз цей показник складає 507 млн).