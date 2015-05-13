У Ємені почалося п'ятиденне перемир'я

Тимчасове припинення вогню може бути продовжено, якщо повстанці-хусити дотримуватимуться його, пише LB.ua з посиланням на AP.

Повітряні атаки на хуситів не припиняються з 26 березня. Арабська коаліція з їхньою допомогою намагається повернути владу президенту Абд Раббо Мансуру Хаді, поваленому хуситами.

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Шиїтські повстанці-хусити, незадоволені владою Ємену, захопили столицю на початку 2015 року. Після цього президент Абд Раббо Мансур Хаді втік до Саудівської Аравії. Наприкінці березня коаліція, очолювана Саудівською Аравією, почала військову кампанію проти хуситів з метою повернення Хаді до влади.