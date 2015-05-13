Пушков звинувачує Україну в тому, що ЄС може продовжити санкції проти РФ

Так вважає голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков, повідомляє ТАСС.

"Докорінний перелом" у плані мирного врегулювання ситуації на Україні був би можливий, "якби в Києві був розумний уряд", вважає він.

Однак, на його думку, нинішня влада поставила своєю метою "намагатися завдати максимальної шкоди Росії, навіть якщо це завдає шкоди самій Україні".

"Оскільки в Києві таке керівництво, то сподіватися на якийсь перелом у виконанні мінських угод, на мій погляд, сьогодні вкрай складно. А оскільки немає явного прогресу, то й у європейських країн, які виступають проти санкцій, немає достатньо аргументів", - заявив Пушков.

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"Мій прогноз - санкції будуть продовжені до кінця року", - уклав він.

Як відомо, саміт ЄС у березні вирішив продовжити економічні санкції проти Росії до кінця 2015 року і прив'язати питання санкцій до виконання мінських угод.