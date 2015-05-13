У США пасажирський потяг зійшов з рейок, загинули п'ять осіб (фоторепортаж)

П'ятеро людей загинули і не менше 60 постраждали в результаті аварії пасажирського потяга компанії Amtrak, яка сталася у вівторок ввечері в районі американського міста Філадельфія (штат Пенсільванія), передає ТАСС.

Як повідомили представники залізниці, від 8 до 10 вагонів потяга зійшли з рейок, як мінімум, два з них впали на бік. Близько 60 пасажирів були доставлені до найближчих лікарень.

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Влада зазначила, що оприлюднені дані по загиблим і потерпілим є попередніми. Причини аварії з'ясовуються.

Всього в поїзді, що прямував зі столиці США в місто Нью-Йорк, перебувало близько 240 осіб.