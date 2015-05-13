МЗС Туреччини вважає, що діям Росії щодо сусідів немає виправдання

Так вважає міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Анкара готова грати "конструктивну роль" в розбіжностях між Москвою і Заходом, але "ніщо не може виправдати те, що Росія робила і продовжує робити у відношенні своїх сусідів", - заявив він в Антальї 12 травня. В якості окремих прикладів міністр назвав Україну, зокрема Крим, і Грузію, передає російська служба Deutsche Welle з посиланням на AFP.

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