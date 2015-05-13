МЗС Туреччини вважає, що діям Росії щодо сусідів немає виправдання
Виправдати дії Росії щодо України та інших пострадянських держав неможливо.
Так вважає міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Анкара готова грати "конструктивну роль" в розбіжностях між Москвою і Заходом, але "ніщо не може виправдати те, що Росія робила і продовжує робити у відношенні своїх сусідів", - заявив він в Антальї 12 травня. В якості окремих прикладів міністр назвав Україну, зокрема Крим, і Грузію, передає російська служба Deutsche Welle з посиланням на AFP.
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