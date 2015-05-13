У Польщі при перевищенні швидкості будуть забирати права

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Польщі.

"Водій, який перевищить дозволену швидкість більш, ніж на 50 км / год у населених пунктах, втратить водійські права на три місяці. Це передбачено змінами до Кримінального кодексу, які набудуть чинності з понеділка, 18 травня", - відзначили в прес-службі.

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Водійські права втратять також ті, хто перевозить більше, ніж дозволену кількість пасажирів.

У прес-службі МВС також зазначили, що управління автомобілем без водійських прав з 18 травня буде вважатися кримінальним злочином.

Зазначається, що в Польщі, згідно чинних правил, у населених пунктах з 5 ранку до 23.00 можна максимально їздити з швидкістю 50 км за годину, а в інший час - 60 км на годину.

Раніше УНІАН писав, що журналісти порівняли, як намагаються боротися з побутовим сміттям в невеликих містах України та Польщі.