Міст через Керченську протоку коштуватиме Росії 8 мільярдів євро - німецький інженер

Росія заявила про намір з'єднати Краснодарський край РФ з анексованим півостровом. Інженер-мостобудівник Хольгер Свенсон переконаний, що Росії знадобиться приблизно 5 мільярдів євро на проектування і не менше шести років на реалізацію задуму. Про це повідомляє ТСН.

"Мені не відомо, на якій стадії зараз знаходиться сам проект. Проте в цілому на будівництво такого об'єкта необхідно витратити близько п'яти років, але можуть знадобитися і шість, і сім", - сказав він. І назвав заяви російської влади про терміни вкрай амбітними.

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Інженер переконує, що міст у Криму буде приблизно 1 мільйон квадратних метрів. Якщо припустити, що кожен метр обійдеться в 3 тисячі євро, то загальна вартість виходить в 3 мільярди євро. "Думаю, більш реалістична ціна квадратного метра - 5 тисяч", - додав Свенсон.