Пасажири назвали 10 найбільш мальовничих аеропортів у світі (фото)

Щорічний рейтинг аеропортів, на які відкриваються найкращі види з ілюмінатора при заході на посадку, був складений на основі глобального онлайн-голосування, яке проходило в період з березня по квітень 2015 року за участю більше 3 тисяч чоловік. Про це пише CNN.

Всього в голосуванні було представлено 147 аеропортів, однак лише 10 з них увійшли у рейтинг кращих живописних аеровокзалів світу. Перше місце в цьому році зайняв аеропорт Куїнстаун в Новій Зеландії, а трійку лідерів замкнули аеропорт в Лас-Вегасі Маккаран і аеропорт Ніцца Лазурний Берег у Франції.

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Переможців щорічно визначали туристи і користувачі онлайн-сервісу, виділяючи, насамперед, красиві види, що відкриваються на аеропорт і місто з ілюмінатора при заході на посадку. Це можуть бути мальовничі пейзажі, вдале розташування злітно-посадкових смуг або унікальність аеропорту.

Рейтинг аеропортів з мальовничими видами виглядає таким чином:

1. Аеропорт Куїнстаун - Франктон, Нова Зеландія

2. Аеропорт Маккаран - Лас-Вегас, США

3. Аеропорт Ніцца Лазурний Берег - Ніцца, Франція

4. Аеропорт Барра - Барра, Шотландія

5. Аеропорт Прінсес Джуліана - острів Святого Мартіна

6. Аеропорт Хуанчо Іраускін - Карибські острови

7. Аеропорт Біллі Бішоп - Торонто, Канада

8. Аеропорт Гібралтар - Гібралтар, Великобританія

9. Аеропорт Лондон-Сіті - Лондон, Великобританія

10. Аеропорт Кейптаун - Кейптаун, ПАР