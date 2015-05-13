Починається 68-й Каннський кінофестиваль (фоторепортаж)

Журі фестивалю очолять американські режисери Джоел і Ітан Коени, повідомляє РБК-Україна.

Таким чином, вперше в історії фестивалю головувати будуть дві людини. Також до складу журі увійшли режисери Гільєрмо дель Торо і Ксав'є Долан, актриси Россі де Пальма, Софі Марсо та Сієнна Міллер, актор Джейк Джилленхол і композитор Рокія Траоре.

В основну конкурсну програму увійшли 19 фільмів. В тому числі на "Золоту пальмову гілку ", головну нагороду фестивалю, претендують "Керол" (режисер Тодд Хейнс, США - Великобританія); "Голосніше, ніж бомби" (режисер Хоакім Трієр, Норвегія - Франція - Данія); "Макбет" (режисер Джастін Курзель, Великобританія - Франція - США); "Моя мати" (режисер Нанні Моретті, Італія); "Море дерев" (режисер Гас Ван Сент, США); "Молодість" (режисер Паоло Соррентіно, Італія - Франція - Швейцарія - велика Британія).

Читайте такожНапередодні кінофестивалю в Каннах пограбували ювелірний магазинТакож поза конкурсом покажуть новий фільм Вуді Аллена "Ірраціональна людина".

Крім того, вперше в історії фестиваль відкриється фільмом, який зняла жінка - соціальною драмою Емманюель Берко "З високо піднятою головою" з Катрін Деньов у головній ролі.

Обличчям Каннського кінофестивалю-2015 стала шведська актриса Інгрід Бергман, якій в цьому році виповнилося б сто років. Знімок з усміхненою Бергман, який з'явиться на постерах, був зроблений приблизно на початку 50-х років фотографом Девідом Сеймуром.

Довідка. Міжнародний каннський фестиваль(фр. Festival international du film de Cannes) - щорічний кінематографічний фестиваль, що проводиться в кінці травня в курортному місті Канни (Франція) на базі Палацу фестивалів на набережній Круазет. Акредитований Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) серед тринадцяти конкурсних фестивалів ігрових фільмів. Каннський кінофестиваль є одним з найстаріших (заснований в 1939 р., вперше проведений у 1946 р.) і найпрестижніших у світі.