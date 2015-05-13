Український фільм "Полон" не потрапив до конкурсної програми Канн через Ізабеллу Росселіні - продюсер

Минулорічна перемога "Племені" Мирослава Слабошпицького в двох номінаціях Каннського фестивалю не дала ніяких переваг вітчизняним картинам, які подавали заявки на участь в конкурсі - і український "Полон" не потрапив у конкурсну програму через позицію одного з членів журі, повідомляють Вести.

"Спочатку французи сказали, що треба вказати місце військового конфлікту. Але ми б не хотіли такої прив'язки. Наш фільм скоріше притча про війну, про те, які метаморфози відбуваються з людьми в нелюдських умовах. А потім картину завернула одна з членів журі італійка Ізабелла Росселліні, оскільки взагалі не любить жорстке кіно", - розповів Антон Сладкевич, продюсер «Полону», в якому лише натякається, що події відбуваються в зоні АТО.

Поза конкурсом покажуть і дев'ять українських короткометражок, серед яких є мультфільм 15-річного Микити Тимощука «Острів» і містичний «Тунель» Віктора Булиги, який переміг на інтернет-фестивалі авторського кіно в Нью-Йорку, пише видання.

Читайте такожПочинається 68-й Каннський кінофестиваль (фоторепортаж)Як пише Лівий берег, фільм українського режисера Анатолія Матешка "Полон" розповідає про добу в полоні. У фільмі - 12 героїв, яких режисер порівнює з апостолами.

У головних ролях в "Полоні" зіграли Володимир Горянський, Лариса Руснак, Остап Ступка та інші. Дія фільму відбувається в сучасній Україні.

Планується, що в український прокат "Полон" вийде восени цього року. Бюджет фільму поки що не розкривається, продюсери фільму лише заявляють, що картину зняли без підтримки Держкіно.

Показ фільму в Каннах відбудеться 16 травня.