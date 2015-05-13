Світовий рейтинг шкіл очолив Сінгапур, Україна посіла 38 місце

Рейтинг Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) - найбільший серед глобальних рейтингів шкіл - продемонстрував перевагу азіатських країн в освітній сфері, тоді як країни Латинської Америки і Африки опинилися на останніх місцях, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Очолив цей рейтинг Сінгапур, за ним йдуть Гонконг, Південна Корея, Японія і Тайвань. Найкращий показник серед європейських країн – у Фінляндії, що зайняла шосте місце.

Британія знаходиться в рейтингу ОЕСР на 20-му місці, це один з кращих результатів серед європейських держав; Росія - на 34-му місці, Україна - на 38-му. Кращий показник серед країн колишнього СРСР показала Естонія, яка опинилася на сьомому місці.

Рейтинг буде офіційно представлений на Всесвітньому освітньому форумі в Південній Кореї.

За словами авторів дослідження, його завдання - з'ясувати, наскільки благополуччя і економічне зростання країни пов'язані з якістю освіти.

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"Вперше у нас з'явилася можливість оцінити воістину глобальні масштаби рівня освіти", - заявив радник генерального секретаря ОЕСР з питань освітньої політики Андреас Шляйхер.

"Ми хотіли дати можливість більшій кількості країн, як багатих, так і бідних, порівняти себе зі світовими лідерами, зрозуміти свої сильні і слабкі сторони та оцінити, як поліпшення якості освіти позначиться на економіці в довгостроковій перспективі", - сказав він.

Аналіз, заснований на результатах тестів з математики та природничих наук, являє собою найбільшу глобальну карту освітніх стандартів по всьому світу.

До цього в якості критерію стану освіти найчастіше використовувався розроблений ОЕСР тест PISA (Програма оцінки учнів різних країн), який орієнтувався на багаті промислово розвинені країни.

Однак новий рейтинг має набагато більше охоплення - до нього увійшла приблизно третина країн світу - і дозволяє дізнатися, як, наприклад, Іран, Південна Африка, Перу і Таїланд проявлять себе в порівнянні з іншими державами.

У цьому рейтингу також примітний низький (в черговий раз) результат США. Сполучені Штати в рейтингу обігнав В'єтнам.

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Він також підкреслює погіршення результатів Швеції, яку ОЕСР нещодавно вже попередило про серйозні проблеми в системі освіти.

На думку Андреаса Шляйхера, поліпшення освітніх стандартів призведе до "довгострокового економічного підйому, який буде феноменальним".

Наприклад, якщо Гана, що показала найгірший результат, змогла б прищепити нинішнім 15-річним підліткам основні навички - такі як читання, писання та рахування, то за час їхнього життя ВВП країни збільшився б у 38 разів.