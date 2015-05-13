Обвинувачення попросило смертну кару для Джохара Царнаєва

23:40, 13 травня 2015
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Обвинувачення попросило засудити до смертної кари Джохара Царнаєва, у квітні 2015 року визнаного винним у справі про теракт на Бостонському марафоні.

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Про це в середу, 13 травня, повідомляє у своєму твіттері кореспондент радіостанції «Голос Америки» Фатіма Тлісова, пише Дождь.

Тлісова зазначила, що державний обвинувач плакав від початку до кінця своєї промови, і його голос зривався до схлипувань.

Теракт біля фінішної межі Бостонського марафону відбувся 15 квітня 2013 року. Тоді з інтервалом у 12 секунд сталися два вибухи, жертвами яких стали три людини. Понад 280 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Джохара Царнаєва визнали винним у застосуванні зброї масового ураження проти фізичних осіб, що спричинило смерть. Його брат Тамерлан, який, імовірно, був ідеологом теракту, загинув при затриманні.

Вирок Царнаєву означає довічне ув'язнення або смертна кара.

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