В Ізраїлі парламент схвалив новий уряд Нетаньяху
02:22, 15 травня 2015Світ
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Ізраїльський парламент схвалив новий коаліційний уряд на чолі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху, який з мінімальним перевагою виграв останні вибори.
REUTERS
61 член Кнесету віддали свої голоси за новий уряд, 59 були проти.
Уряд Нетаньяху складається з 25 членів, з яких 19 - очолюють міністерства, двоє - не мають портфелів, четверо - заступників міністрів.
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Сам Беньямін Нетаньяху крім того, що очолює уряд, обіймає посади міністра зв'язку, міністра закордонних справ і міністра охорони здоров'я.
За матеріалами ТСН, NEWSru.co.il
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