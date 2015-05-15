В Ізраїлі парламент схвалив новий уряд Нетаньяху

61 член Кнесету віддали свої голоси за новий уряд, 59 були проти.

Уряд Нетаньяху складається з 25 членів, з яких 19 - очолюють міністерства, двоє - не мають портфелів, четверо - заступників міністрів.

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Сам Беньямін Нетаньяху крім того, що очолює уряд, обіймає посади міністра зв'язку, міністра закордонних справ і міністра охорони здоров'я.

За матеріалами ТСН, NEWSru.co.il