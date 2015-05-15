Латвія повідомила про російський військовий корабель біля своїх кордонів

Збройні сили Латвії повідомляють про виявлення поблизу морського кордону країни російського військового корабля.

"Збройні сили 15 травня в латвійській ексклюзивній економічній зоні в шести морських милях від територіальних вод виявили російський корвет "Зарічний" класу "Тарантул", — йдеться в повідомленні Twitter Національних збройних сил країни.

Armed Forces on 15 MAY in LV EEZ 6 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Tarantul-class corvette Zarechny. — NBS (@Latvijas_armija) May 15, 2015

Нагадаємо, на початку травня Національні збройні сили Латвії ідентифікували біля кордонів республіки російські військові кораблі і підводний човен. Російські кораблі були помічені в ексклюзивній економічній зоні Латвії в 5 милях від кордону.

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Тоді ж НЗС помітили військово-транспортний літак Ан-22, який здійснював політ поблизу латвійської кордону.