Обама і його дружина оприлюднили свої доходи

Президент США Барак Обама і його дружина Мішель задекларували свої доходи за 2014 рік. Основні вкладення сім'ї американського лідера припадають на боргові зобов'язання Казначейства США

Відомості про доходи сім'ї американського президента опубліковані на сайті Білого дому. Оцінка фінансового стану Обами і його дружини оцінюються від $1,9 млн до $6,9 млн, пише РБК.

Основні вкладення сім'ї американського президента припадають на цінні папери, випущені Казначейством США. Їхня оцінна вартість варіюється від $1,25 млн до $5,25 млн.

Інші кошти зберігаються на пенсійних ощадних рахунках, поточних рахунках, пенсійному фонді, а також на ощадних рахунках для оплати коледжу дочок Обами – Малії і Саші.

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Минулого року Обама отримав $30 тис. і $100 тис. за рахунок авторських відрахувань за дві свої книги.

Витрати на іпотеку з придбання будинку в Чикаго становили від $500 тис. до $1 млн.

Відповідно до федерального американського законодавства, президент США, так само як і інші посадові особи, зобов'язаний щороку декларувати вартість своїх активів і розмір взятих зобов'язань. Минулого року активи подружжя оцінювалися в $1,95-7,15 млн.