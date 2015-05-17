Кандидат у президенти Польщі виступив за створення в країні військових баз НАТО



Про це він заявив 17 травня під час дебатів за участю чинного польського лідера Броніслава Коморовського, який балотується на другий термін, передає ТАСС.

”До саміту НАТО у Варшаві в 2016 році ми повинні вимагати додаткові гарантії безпеки у вигляді інфраструктури НАТО та військових баз. Це було б дійсним зміцненням наших позицій”, - зазначив Дуда.

За його словами, раніше східним кордоном НАТО, де розташовувалися бази альянсу, була Західна Німеччина.

”Тепер це не кордон НАТО, зараз він у нас. Ці бази хоча б частково повинні бути у нас”, - додав Дуда.

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Кандидати обговорили також ситуацію в Україні. За словами Коморовського, українське питання ”має ключове значення для безпеки Польщі”.

”Ми можемо допомагати Україні у збереженні незалежності, оскільки це наш національний інтерес”, - сказав він. Коморовський нагадав, що Польща підтримує реформи в Україні як у сфері органів місцевого самоврядування, так і в галузі оборони. Однак у відправці польських солдатів на Україну зараз ”необхідності немає”, - сказав чинний президент.

”Головне - реалізація стратегічних інтересів Польщі. У наших інтересах - Україна в ЄС, і не в наших інтересах - війна на Донбасі”, - зазначив Дуда, закликавши діяти в українському питанні через ЄС і НАТО.

Як повідомляв УНІАН, перший тур президентських виборів у Польщі пройшов 10 травня. Нікому з кандидатів не вдалося набрати 50% голосів, то ж 24 травня відбудеться другий тур голосування.

Коморовський в першому турі програв Дуді 1%.