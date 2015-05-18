Євросоюз розкритикував смертний вирок колишньому президенту Єгипту Мурсі

Про це повідомляє Радіо Свобода

«Рішення суду про смертну кару було ухвалене як підсумок масового судового процесу, що не відповідає зобов’язанням Єгипту згідно з міжнародним законодавством», – заявила Моґеріні.

У Брюсселі висловили сподівання, що вердикт суду переглянуть за підсумком апеляції. «Євросоюз виступає проти смертної кари за будь-яких обставин. Смертна кара є жорстоким і негуманним рішенням», – наголосила Федеріка Моґеріні.

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У суботу суд у Єгипті засудив до страти Мурсі і ще понад сто осіб за обвинуваченням у причетності до масового втечі з в'язниць в 2011 році. Серед засуджених − лідери очолюваного Мурсі руху «Мусульманське братство».

Мухаммеда Мурсі очолив Єгипет у 2012 році. Через рік його усунули від влади внаслідок масових протестів.

Після усунення від влади Мурсі фігурував відразу в кількох судових процесах.