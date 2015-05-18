Москві загрожують нові санкції в разі порушення Мінських угод - НАТО

У разі порушення Мінських угод, Москва зіткнеться з новими санкціями, вважає заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на агентство Reuters.

Читайте такожУ Держдумі вирішили, що українська криза є частиною плану США щодо зменшення впливу Росії на Європу

Чиновник НАТО заявив, що досі невідомо, чи готова Росія вжити заходів для виконання мінського угоди. "До цих пір не ясно, незважаючи на слова Росії, будуть вони підкріплені реальними справами РФ на підтримку здійснення Мінських угод", - зазначає Вершбоу.

"Росія намагається робити вигляд, що не є стороною конфлікту, і що Україна повинна мати справу безпосередньо з сепаратистами", - додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що Альянс в умовах існуючих загроз повинен адаптуватися до нового середовища безпеки.