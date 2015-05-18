Призовник-пацифіст подав на Росію до Європейського суду, вимагаючи альтернативної служби

Сергій Холкін з Мурманська відмовився йти в армію через конфлікт на сході України, повідомляє КоммерсантЪ.

Скарга "Холкін проти Росії" подана в ЄСПЛ співробітниками правозахисної організації "Солдатські матері Санкт-Петербурга" в Міжнародний день призовника 15 травня.

Згідно з матеріалами, що надійшли в ЄСПЛ, Холкін прийняв рішення домагатися права проходження АГС у вересні 2014 року. Приводом для відмови від військової служби, стверджує сам Холкін, стали події на сході України. У військовому комісаріаті Мурманська заявник попросив надати йому можливість виконати конституційний обов'язок у рамках АЦС, проте спеціально скликана комісія вирішила, що його пацифістські погляди не суперечать військовій службі, так як не є достатньо міцними.

Читайте такожРосійські військовослужбовці з прикордонного з Україною округу відпрацювали захоплення будівельУ військовому комісаріаті порахували, що пан Холкін не є переконаним пацифістом, так як він сам повідомив, що ці погляди сформувалися лише минулого літа — при перегляді новин з Донбасу. До такого ж висновку прийшли і мурманські суди різних інстанцій. Як йдеться у скарзі, ці дії російських властей заявник вважає порушенням ст. 9 Європейської конвенції про права людини, яка гарантує право на свободу поглядів.