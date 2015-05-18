Міноборони РФ вимагає звільнити російських спецназівців захоплених під Луганськом

Про це повідомляє Міноборони РФ з посиланням на офіційного представника відомства генерал-майор Ігор Конашенкова.

«Ми проінформовані про влаштоване сьогодні спільне шоу Генерального штабу України та СБУ, присвячене затриманню в Луганській області нібито двох російських військовослужбовців. Захоплені СБУ в Луганській області громадяни Росії Олександр Александров і Євген Єрофєєв на момент свого затримання 17 травня не були діючими військовослужбовцями Збройних Сил РФ», - сказав він.

«Ми перевірили інформацію української сторони: ці хлопці раніше дійсно проходили службу в одному із з'єднань ЗС РФ і мають військову підготовку. Більше того, можу підтвердити, що до нас звернулося керівництво Асоціації ветеранів військ спеціального призначення з проханням вийти через офіційні канали на Генштаб України з метою припинити знущання зі своїх поранених товаришів з боку співробітників СБУ під час вибивання вигідних свідчень», - заявив він.

За його словами, асоціація ветеранів військ спеціального призначення підкреслює, що це їх наполегливе прохання.

«Також хотів би нагадати, що в ході громадянської війни на південному сході України на території Російської Федерації неодноразово затримувалися десятки і навіть сотні українських військовослужбовців і бійців так званих «територіальних» батальйонів. Причому ставлення до них повністю відповідало міжнародним нормам і після надання необхідної допомоги всі вони протягом короткого часу вільно поверталися до своїх рідних і близьких. Розраховуємо на розсудливість українського керівництва і якнайшвидше звільнення Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, російські спецназівці в ході цього бою вбили українського військовослужбовця Вадима Пугачова, він отримав шість вогнепальних поранень і помер в лікарні.

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18 травня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російських солдатів в Україні немає.

«Я, звичайно, не можу підтвердити, тому що ми не той адресат, кому потрібно задавати такі питання. Неодноразово говорилося і нами, і Міністерством оборони, що ніяких російських військових на Донбасі немає», - сказав Пєсков.

«Коментувати матеріали не можу, думаю, це краще все-таки робити, в даному випадку, спеціалістам чи нашому Міністерству оборони - наскільки правдиво ці матеріали виглядають», - додав Пєсков.

Голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під Щастям двоє російських військових будуть притягнуті до відповідальності за участь у терористичній організації (ст. 258 Кримінального кодексу України)