Біля кордонів Латвії знову помітили російський літак

Про це повідомили в Національних збройних силах країни, пише ТАСС.

"Сьогодні патрульні літаки над нейтральними водами Балтійського моря біля зовнішньої морського кордону Латвії ідентифікували літак ВПС Росії Іл-72", - йдеться в повідомленні відомства.

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За інформацією міністерства оборони Латвії, в 2014 військові літаки і кораблі РФ наближалися до кордонів республіки понад 250 разів.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явилося відео польотів бойових літаків і вертольотів над Ростовською областю Російської Федерації, яка межує з територією України. На короткому ролику помітні російські літаки, вертольоти.