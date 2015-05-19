Біля кордонів Латвії знову помітили російський літак
03:12, 19 травня 2015Світ
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Поблизу повітряного простору Латвії в понеділок, 18 травня, був зафіксований політ літака ВПС Росії Іл-72.
Біля кордонів Латвії знову помітили російський літак / flickr.com/photos/bubbahop
Про це повідомили в Національних збройних силах країни, пише ТАСС.
"Сьогодні патрульні літаки над нейтральними водами Балтійського моря біля зовнішньої морського кордону Латвії ідентифікували літак ВПС Росії Іл-72", - йдеться в повідомленні відомства.
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За інформацією міністерства оборони Латвії, в 2014 військові літаки і кораблі РФ наближалися до кордонів республіки понад 250 разів.
Нагадаємо, нещодавно у Мережі з'явилося відео польотів бойових літаків і вертольотів над Ростовською областю Російської Федерації, яка межує з територією України. На короткому ролику помітні російські літаки, вертольоти.
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