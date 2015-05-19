Україна очікує від саміту G7 обговорення шляхів протидії російській агресії

Як повідомляє прес-служба президента України Петра Порошенка, заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий провів зустріч із заступником Міністра закордонних справ Японії Ясумасою Нагаміне.

Зокрема, Чалий висловив вдячність Японії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Він відзначив, що «позиція Японії є дуже важливою, особливо напередодні саміту Великої сімки, що пройде 7-8 червня у Німеччині, і де Україна очікує уваги до питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі та обговорення шляхів протидії російській агресії”, - йдеться в повідомленні.

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Також сказано, що сторони обговорили стан виконання Мінських домовленостей та перспективи розгортання міжнародної миротворчої місії під егідою ООН в Україні. ”Ясумаса Нагаміне запевнив у готовності Японії і надалі всебічно підтримувати Україну, у тому числі шляхом консолідації зусиль міжнародної спільноти”, - зазначається у повідомленні.

Окрім того, заступник голови АП подякував японській стороні за масштабну фінансову допомогу Україні, зокрема виділення 1,5 мільярдів доларів США кредитної допомоги на реалізацію низки проектів на підтримку розвитку.

Чалий також позитивно відзначив рішення уряду Японії про виділення Україні додаткової допомоги у розмірі 316,6 мільйонів доларів США для стабілізації національної економіки та на підтримку реформ.

Крім того, сторони відзначили важливість подальшого розвитку двосторонніх відносин та обговорили стан реалізації домовленостей, досягнутих на найвищому рівні. У цьому контексті наголошувалося на важливості завершення країнами внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій від 5 лютого 2015 року.